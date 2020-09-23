Депутаты попросили публиковать на сайте мэрии график подключения омских домов к теплу

Фото: Омский горсовет

Накануне в Омске резко похолодало. В связи с этим особенно остро встал вопрос подключения тепла в домах горожан. В мэрии пообещали, что отопительный сезон запустят уже во вторник, 22 сентября. Правда, не все местные жители смогли разобраться, когда очередь дойдет до их жилья.

Начало отопительного сезона обсудили на заседании комитета по вопросам ЖКХ и транспорта в Омском горсовете.

– Мы каждый год рассматриваем этот вопрос готовности сетей к отопительному сезону. И ежегодно мы повторяем, что наши граждане мерзнут до нескольких недель перед началом сезона, – сказал депутат Алексей Ложкин. – В итоге жители вынуждены включать обогреватели, тратя электричество. Но от того, что мы говорим об этой проблеме, ничего не меняется. Уже давно есть возможность посмотреть прогноз погоды на две недели вперед. Так если вы знаете, что через неделю будет устойчиво низкая температура, то запустите тепло раньше. И тогда не будет всплеска заболеваний в детских садах, школах и на работе у взрослого населения.

Замдиректора департамента городского хозяйства Омска Владимир Шнипко рассказал, что одномоментно весь город подключить к теплу невозможно. Если открыть все задвижки, не выдержат теплоисточники. Он сообщил, что горожане могут узнавать, когда их дом будет подключен к отоплению на сайте ресурсоснабжающих компаний.

Владимир Казанин предложил упростить систему и публиковать график, а также телефоны организаций, куда можно обращаться, если отопление не дали, на сайте горадминистрации.

Также он рассказал о ситуации, когда ресурсоснабжающие компании начали рассылать потребителям странные письма с угрозами не подключить дом к теплу из-за нескольких должников.

– Что за шантаж, что за «письма счастья»? Зачем агрессивно тревожить население. Они сами должны работать с должниками, а не перекладывать ответственность на тех, кто исправно платит по квитанциям, – возмутился Владимир Казанин.

В поддержку коллеги выступил Дмитрий Лицкевич. Он попросил ресурсников не пугать омичей. А также призвать городскую администрацию информировать о темпах подключения к отоплению:

– Мэрия сегодня доложила, что жилой фонд готов к зиме. Я считаю, что еще есть работы, которые необходимо сделать.Говорить о 100% готовности я бы не стал. Мы знаем, что и не все УК выполнили свои функции. К примеру, если на доме не почищен теплообменник, то в какой-то момент его жильцы не получат горячую воду, она будет просто теплой. И таких нюансов много. В целом город готов к отопительному сезону. Но есть вопросы качественного характера. Плюс ряд сетей еще находятся в капремонте, это значит, что тепло там дадут позже

– В течение этой недели нам обещают все дома подключить и объекты соцкультбыта, здравоохранения, образования. Уточненную информацию администрация получает на ежедневных штабах. Депутаты попросили информировать население о планах подключения всеми возможными способами, – подвел итоги заседания председатель комитета Аркадий Лунев.