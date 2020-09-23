Появилось фото нового граффити, посвященного омскому «Авангарду»

Яркий рисунок, посвященный «Авангарду» появился в центре Омска. Фото: ВКонтакте

В центре Омска, на улице Чокана Валиханова, на фасаде одного из многоэтажных домов нарисовали граффити, посвященное омскому хоккейному клубу «Авангард».

Омичи поделились фотографиями фотографиями в соцсетях. На них рисунок пока не закончен, художника запечатлели во время работы. Видно, что на стене изображен логотип команды, лента с датой основания клуба и рисунок, который пока трудно разобрать.

Скорее всего появление граффити в центре города связано с тем, что хоккейный клуб "Авангард" в этом году будет праздновать свой 70-летний юбилей. Успел ли художник закончить рисунок до того, как погода резко испортилась, не известно.