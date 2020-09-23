Омские депутаты ищут пути решения проблемы несанкционированных свалок

Фото: Омский горсовет

На заседании комитета по вопросам ЖКХ и транспорта в Омском горсовете обсудили проблему несанкционированных свалок.

– Горадминистрация должна создать реестр, где будет видно, за кем закреплена площадка. За отсутствие закрепления необходимо ввести ответственность, – сформулировал свою позицию Юрий Федотов. – Тот, кто образует мусор, должен показывать контейнер. Если есть договор, но контейнеры не очищаются, надо наказывать «Магнит». Если нет договора и мусор не вывозится – юрлицо. В Хакасии такой реестр уже создан, его приняло местное самоуправление, и документ уже выстоял в суде.

Впрочем, часть депутатов высказалась против предложения, ссылаясь, что у горадминистрации нет контролирующей функции и она не может заставить заключать договоры с регоператором на вывоз мусора.

Это подтвердил и начальник управления административной практики и муниципального контроля мэрии Алексей Задорожный. Он пояснил: федеральное законодательство указывает, что городские власти не имеют полномочий по регулированию норм по ТКО. Это прерогатива области и федерации. Необходимо выходить с инициативой об изменении законодательства.

– Почему предприниматели должны за кем-то бегать? Пусть «Магнит» этим занимается. Предпринимателям бы выжить, а вы хотите, чтобы мы их наказывали за отсутствие мусорной площадки, – высказался Юрий Козловский. – Вывоз мусора – это коммунальная услуга. Мы же не наказываем людей за то, что они не заключили договоры с «Водоканалом».

Автор предложения ответил, что при отсутствии договора на воду, ее просто не включат. А мусор мы образуем каждый день и для этого не нужно дополнительное оборудование. В итоге из-за того, что вопрос не отрегулирован, город оплачивает вывоз свалок за свой счет.

Присутствовавший на заседании комитета глава «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Владимир Казимиров посетовал, что особенно остро стоит проблема в частном секторе. Только на вывоз незаконных завалов оттуда мэрия тратит около 15 млн рублей в год. А после специалисты УДХиб еще и вынуждены платить за размещение этих отходов на мусорных полигонах – на свои регоператор «Магнит» их не пускает.

После бурной дискуссии председатель комитета по ЖКХ и транспорту Аркадий Лунев вынес на голосование вопрос с редакционными замечаниями правового управления на публичные слушания. Однако большинство депутатов высказались против этого и за то, чтобы оставить вопрос в комитете для доработки.