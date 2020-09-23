В Омской области в 69 школах закрыли классы на карантин из-за ОРВИ

В Омске не планируют массовый переход на дистанционное обучение, но отдельные классы и учебные заведения закрывают на карантин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Осенний сезон простуд и пандемия коронавируса существенно отразились на работе школ в Омске и Омской области, несмотря на все меры подготовки к началу очного обучения.

По последним данным министерства образования Омской области, на карантин из-за массового заражения ОРВИ закрыты классы в 69 школах города и области. Среди них есть образовательные учреждения из Азовского, Большереченского, Исилькульского, Калачинского, Нововаршавского, Полтавского, Омского районов.

Из-за выявления коронавируса полностью закрыты на карантин три шклоы. Березовская основная школа Марьяновского района, Петровская школа в Тевризском районе, Юрьевская школа в Кормиловском районе. Полностью закрытым из-за COVID-19 остается и детский сад №245 в Омске. По одному классу на дистанционке находятся в школе №83 и гимназии№62.