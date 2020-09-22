В омском минприроды отказались от использования натурального меха на форме

Натуральный мех на форме сотрудников минприроды заменят на искусственный. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Некоторое время назад, министр экологии Омской области Илья Лобов издал приказ о разработки новой формы для служащих своего ведомства. Там упоминалось, что главные инспектора получат новую единую форму, зимний вариант которой будет обязательно оторочен натуральным каракулевым мехом. Из него же будут сшиты женские и мужские шапки.

После публикаций в СМИ эта информация вызвала общественное осуждение. Люди замечали, что служащие ведомства, которое занимается охраной природы не должны носить натуральный мех, а также омичи отмечали, что единая форма - не самый важный вопрос, которые стоит перед министерством экологии.

Илья Лобов изменил свое решение об обязательности натурального меха на форме своих подчиненных. В дополнении к приказу слово "натуральный" убрали из всех пунктов, гд оно присутствовало. Теперь в документе указан просто "мех черного каракуля". Видимо, он будет искусственным.