Омич убил приятеля за отказ ломать дверь в квартиру

Подозреваемому грозит до 15 лет колонии. Фото: Олег ЗОЛОТО

Происшествие с трагическим финалом случилось на минувших выходных в Нефтяниках. В доме на улице 50 лет Профсоюзов произошел семейный конфликт из ревности: жена выгнала из квартиры своего пьющего мужа-уголовника.

Тот решил не унывать и пригласил двоих приятелей продолжить праздник жизни в подъезде. Внезапно 32-летнего мужчину осенило, как можно вернуться на законные квадратные метры - для этого надо выломать дверь.

Но его 59-летний приятель оказался присоединиться к процессу, хозяин жилища огорчился и насмерть забил несговорчивого собутыльника. После этого вломился через окно в квартиру соседки на первом этаже. 64-женщина попыталась задержать отморозка и схватила его за куртку. Но он ударил ее ножом в лицо и сбежал. Рана у пожилой женщины оказалась очень серьезной: была повреждена артерия. Пенсионерка потеряла много крови, ее увезли в реанимацию.

Но этом похождения агрессивного омича не закончились. На улице он напал на 34-летнюю женщину, избил ее и отобрал сумку и мобильные.

– Благодаря грамотным и оперативным действиями сотрудников полиции была по горячим следам установлена личность нападавшего и вскоре он был обнаружен в состоянии алкогольного опьянения спящим на пороге своей квартиры. При нем находились похищенные телефоны. Позже он показал, куда выбросил сумку и нож, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Подозреваемому предъявлено обвинение в причинении мужчине тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, и разбойных нападениях. Кроме того, следственным управлением инициирована передача уголовных дел о разбойных нападениях из полиции в Следственный комитет для соединения с уголовным делом о причинении смерти мужчине и дальнейшего расследования. Санкцией ч. 4 статьи 111 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.