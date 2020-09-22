В Омске под окнами многоэтажки нашли тело разбившейся 11-летней девочки

На тело ребенка наткнулись прохожие. Фото: vk.com

Трагедия разыгралась в одном из дворов микрорайона Московка 21 сентября. Днем прохожие обнаружили под окнами страшную находку: прямо на асфальте у дома по улице 2-я Военная, 19 лежало бездыханное тело ребенка. Как оказалось, погибшей 11 лет.

Фото с места трагедии появилось в социальных сетях. Очевидцы сообщили, что школьница разбилась в результате падения с 10 этажа. Сама же девочка жила не тут, а неподалеку в одном из домов по улице Харьковская.

Что именно произошло, сейчас выясняют силовики. Как ребенок оказался в этом дворе, тоже непонятно. Основные версии - несчастный случай и самоубийство. Мотив пока непонятен. В момент трагедии девочка находилась одна.