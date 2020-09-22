Скоро в Омске появятся новые трамваи

Трамвай модели 71-407 от АО "Уралтрансмаш" Фото: АО "Уралтрансмаш"

В Омске активно обновляют электрический транспорт. Уже закупили несколько новых троллейбусов "Адмирал", которые должны выйти на маршруты этой осенью. Стало известно о том, что первую партию трамваев, о поставках которых договаривались с АО "Уралтрансмаш", уже отправили в Омск.

- Представители МП «Электрический транспорт» приняли первую партию трамвайных вагонов модели 71-407. Отгрузка запланирована на сентябрь, – рассказал коммерческий директор АО «Уралтрансмаш» Алексей Серков.

Производитель заверяет, что эти модели адаптированы для передвижения маломобильных граждан, так как в средней части вагона имеет заниженный пол. К другим достоинствам модели относят энергоэффективность и возможность использовать его в широком диапозоне температур от -45 до +40 градусов.