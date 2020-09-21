В администрации рассказали, что будет с площадкой для собак в сквере Молодоженов

Омичам пообещали сохранить одну из немногих в городе площадок для выгула собак. Фото: Анна МИКУЛА

Несколько дней назад омичи пожаловались в соцсетях на то, что популярную площадку для выгула собак в омском сквере Молодоженов без предупреждения демонтировали. Тогда рабочие заявили омичке, что ее возможно установят заново и сделают платной.

В администрации Советского округа рассказали о судьбе площадки.

- Монтаж малых архитектурных форм на площадке для дрессировки собак запланирован уже на следующей неделе. Перенос площадки обусловлен тем, что земля под вышеобозначенной площадкой не является муниципальной и передана третьим лицам. Место для переноса площадки для дрессировки собак определенно совместно с общественниками и местными жителями - владельцами собак, - рассказали в пресс-службе.

Также в администрации отметили, что сообщали о переносе площадки для выгула собак через соцсети и КТОС "Ермак". Видимо, сообщения дошли не до всех. Также представители администрации заверили, что новая площадка останется полностью бесплатной.