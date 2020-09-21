Сразу поле «Королевы спорта» скончался известный омский тренер

Степан Игнатов, судья и спортивный тренер из Омска, скончался на 72 году жизни.

Стало известно об еще одной утрате. На этот раз не среди политиков, а среди спортсменов. 19 сентября в возрасте 72 года погиб известный тренер и судья по легкой атлетике Степан Игнатов, сообщает "СуперОмск".

Напомним, именно в этот день состоялись соревнования "Королева спорта 2020", которые проходили в Любинском районе. Степан Игнатов принимал в них участие в качестве судьи. Когда он вернулся домой в Омск, ему стало плохо с сердцем на площадке перед собственной квартирой.

Свою карьеру спортивного тренера Степан Игнатов начал в ОмГМА, возглавлял школу на стадионе "Сибирский нефтяник". Он воспитал множество успешных спортсменов из Омской области. Всероссийскую судейскую категорию он получил в 80-е и принимал участи во всех крупных спортивных состязаниях региона. На "Королеве спорта" Игнатов работал судьей-хронометристом.

Прощание со Степаном Игнатовым состоится 22 сентября 2020 года в 12:00 по адресу ул. Олега Кошевого 94. Похороны состоятся на Ново-Южном кладбище.