Роспотребнадзор проверит качество питания в омских школах

Качество обедов для школьников проверят в рамках нацпроекта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Качество питания в омских школах проверят специалисты Роспотребнадзора. Исследования пройдут в 24 регионах, среди которых оказался и Омск. Проводить проверки планируют с 21 сентября по 12 октября, сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора. Немало внимания будут уделять мнению родителей учеников, которое соберут с помощью анкет.

- Если вы, отвечая на вопросы чек-листа, обнаружили, что условия организации питания ваших детей не соответствуют требованиям Роспотребнадзора, — это повод обратиться на горячую линию и получить рекомендации специалистов о том, как действовать в вашей ситуации, - отметили в ведомстве.

Исследование качества горячего питания будет проходить в рамках запланированной реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», который является частью национального проекта «Демография».