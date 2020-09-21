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Пьяный омич пытался избить медиков за то, что его разбудили

Он заснул на улице и не оценил желание врачей помочь
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Медикам пришлось вызывать охрану, чтобы успокоить пациента.

Медикам пришлось вызывать охрану, чтобы успокоить пациента.

Фото: Александр ГЛУЗ

Накануне в Омске сотрудникам Росгвардии пришлось разбираться с очередным пьяным дебоширом. Мужчина крепко выпил и уснул перед подъездом в одном из дворов.

Неравнодушные прохожие вызвали скорую помощь, опасаясь за жизнь и здоровье омича.

Когда скорая приехала и разбудила мужчину, он накинулся на медиков с угрозами физической расправы. Утихомирить его своими силами не получилось и врачи скорой были вынуждены обратиться к Росгвардии.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, 28-летнего дебошира доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.