Пьяный омич пытался избить медиков за то, что его разбудили

Медикам пришлось вызывать охрану, чтобы успокоить пациента. Фото: Александр ГЛУЗ

Накануне в Омске сотрудникам Росгвардии пришлось разбираться с очередным пьяным дебоширом. Мужчина крепко выпил и уснул перед подъездом в одном из дворов.

Неравнодушные прохожие вызвали скорую помощь, опасаясь за жизнь и здоровье омича.

Когда скорая приехала и разбудила мужчину, он накинулся на медиков с угрозами физической расправы. Утихомирить его своими силами не получилось и врачи скорой были вынуждены обратиться к Росгвардии.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, 28-летнего дебошира доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.