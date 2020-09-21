Убитых в Рыбинске сестер похоронят в Омске

Мать хочет кремировать тела дочерей.

В начале прошлой недели стало известно о леденящей душу истории. 15 сентября в Рыбиске мать двух девочек нашла дочерей мертвыми в квартире, где они жили. В Ярославскую область они переехали из Омска несколько месяцев назад, кода женщина познакомилась с местным жителем, Виталием Молчановым.

Именно его подозревали в убийстве девочек, поэтому сразу приступили к поискам. Поймали маньяка 18 сентября. Он совершил убийство в состоянии алкогольного опьянения, а когда протрезвел решил скрываться.

Сейчас мать девочек живет в больнице, куда несколько месяцев назад устроилась санитаркой. Женщина в тяжелом моральном состоянии. Об этом рассказывают ее знакомые.

- Чувствует себя ужасно, конечно. Вчера, когда звонила, мужа еще не было, но он должен был приехать, - говорит женщина изданию 76.RU - Из вещей пока ничего не надо. Скоро прилетает мама.

Знакомая также утверждает, что положение осложняется конфликтом с бывшим мужем. Он хочет похоронить дочерей в Омске, но тогда мать не сможет участвовать в похоронах, ее просто не отпустят из Рыбинска, пока идет следствие. Женщина хочет кремировать тела дочерей.