От коронавируса за сутки скончались три человека

Статистика заболеваемости в регионе медленно растет. Фото: Иван МАКЕЕВ

Заболеваемость коронавирусом в Омской области снова медленно растет. Во всяком случае об этом говорят незначительно растущие показатели заболеваемости. Если в конце прошлой недели фиксировали 48 новых случая, то сегодня уже 58, об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

Количество выздоровевших также немного увеличилось. За сутки выписали 78 пациентов, всего с начала пандемии 8 635.

К сожалению, от COVID-19 скончались еще 3 омичей, всего список умерших насчитывает к сегодняшнему дню 271 человек.

В области коронавирус распространяется медленно, по 1 новому случаю в Азовском, Колосовском, Таврическом, Кормиловском, Нижнеомском, Шербакульском, Москаленском районах, по 2 в Калачинском и Исилькульском, 7 - в Тевризском районе. В Омске за сутки заразились вирусом 40 человек.