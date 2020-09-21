Омич пытался прекратить уличную драку и случайно убил зачинщика

Устанавливаются все подробности произошедшего. Фото: Олег ЗОЛОТО

Накануне в Омске обнаружили тело 28-летнего омича с телесными повреждениями около торгового центра в Кировском округе. Причиной смерти стала тяжелая черепно-мозговая травма.

После проведения по "огрячим следам" расследования задержали виновника преступления. В пресс-службе следственного комитета по Омской области сообщают, что им оказался 30-летний житель поселка Новоомский. Следователи восстановили картину происшествия.

Потерпевший был пьян и у торгового центра затеял драку с группой молодых людей. Эту драку и попытался остановить подозреваемый. Дебошир переключился на него. Мужчина был вынужден отбиваться и неудачно ударил того ногой в голову. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Подозреваемый признал свою вину, как сообщают в ведомстве. Сейчас проводят допросы свидетелей, дополнимельные следственные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.