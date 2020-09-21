В Омской области в 69 школах классы продолжают находиться на карантине

Не успел начаться учебный год, как во многих школах ввели карантинные меры и дистанционку. По данным пресс-службы министерства образования Омской области, сейчас в регионе отдельные классы закрыты на карантин в 69 школах в Большереченском, Исилькульском, Калачинском, Полтавском, Омском и усть-Ишимском раойнах области, а также в Омске. Причиной для этого является массовое заражение ОРВИ. Полностью закрытыми продолжают оставаться адаптивная школа-интернат №6 и Великорусская школа Калачинского района.

Из-за коронавируса полностью закрыты 2 школы в области, школа Марьяновского района и Петровская школа Тевризского района , отдельные классы в 5 школах города №132, 133, 135, 62 и гимназии 43.