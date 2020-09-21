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Общество

Легенду омского хоккея Шастина обвинили в махинациях в «Авангарде»

Об этом сообщил известный спортивный журналист Шевченко
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Тень сомнений на репутацию хоккеиста бросил бывший нападающий «Авангарда».

Тень сомнений на репутацию хоккеиста бросил бывший нападающий «Авангарда».

Первые подозрения появились после интервью Германа Шапорева, бывшего игрока "Авангарда". Тогда нападающий заявил, что "попасть в состав кое-что стоит". Эта туманная формулировка породила множество слухов и домыслов. Ясность внес спортивный журналист Алексей Шевченко.

- Этот человек не упомянут в интервью, но я его назову – это Шастин-старший, – заявил Шевченко в эфире своего YouTube-канала. – Все махинации, все намеки, слухи связаны только с ним. К чести «Авангарда» они связались со мной после интервью Шапорева, уточнили, кто это, и, думаю, будут разбираться.

В продолжении ролика, Шевченко упомянул о том, что Шастин - только часть проблемы. Он искренне надеется, что руководство клуба разберется в ситуации. Но есть сомнения, что разберутся, отметил журналист.