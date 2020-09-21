Легенду омского хоккея Шастина обвинили в махинациях в «Авангарде»

Тень сомнений на репутацию хоккеиста бросил бывший нападающий «Авангарда».

Первые подозрения появились после интервью Германа Шапорева, бывшего игрока "Авангарда". Тогда нападающий заявил, что "попасть в состав кое-что стоит". Эта туманная формулировка породила множество слухов и домыслов. Ясность внес спортивный журналист Алексей Шевченко.

- Этот человек не упомянут в интервью, но я его назову – это Шастин-старший, – заявил Шевченко в эфире своего YouTube-канала. – Все махинации, все намеки, слухи связаны только с ним. К чести «Авангарда» они связались со мной после интервью Шапорева, уточнили, кто это, и, думаю, будут разбираться.

В продолжении ролика, Шевченко упомянул о том, что Шастин - только часть проблемы. Он искренне надеется, что руководство клуба разберется в ситуации. Но есть сомнения, что разберутся, отметил журналист.