В Омскую область идут дожди и похолодание

Бабье лето в Омске закончилось холодными дождями.
Фото: Артем КИЛЬКИН
По данным синоптиков в Омске и Омской области ожидается серьезное похолодание. После сравнительно теплых выходных погода значительно испортится. В городе ожидается понижение температуры и постоянные осадки.
Так, по данным Обь-Иртышского УГМС, в ближайшие дни температура будет не выше +10, также местами обещают дожди. Минимальная температура по ночам может опускаться до 0. Такая тенденция сохранится до конца недели, осадки тоже задержатся в области до выходных.
По данным синоптиков, омичам уже не стоит ждать теплых дней. До октября обещают дожди и среднюю температуру в дневные часы в районе +10 градусов.