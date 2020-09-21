В Омскую область идут дожди и похолодание

Бабье лето в Омске закончилось холодными дождями. Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным синоптиков в Омске и Омской области ожидается серьезное похолодание. После сравнительно теплых выходных погода значительно испортится. В городе ожидается понижение температуры и постоянные осадки.

Так, по данным Обь-Иртышского УГМС, в ближайшие дни температура будет не выше +10, также местами обещают дожди. Минимальная температура по ночам может опускаться до 0. Такая тенденция сохранится до конца недели, осадки тоже задержатся в области до выходных.

По данным синоптиков, омичам уже не стоит ждать теплых дней. До октября обещают дожди и среднюю температуру в дневные часы в районе +10 градусов.