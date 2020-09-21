Выбирать саженцы нужно правильно!

Осенью созревают плоды, ягоды, завершают формирование саженцы, переходят в состояние покоя - фазу развития, оптимальную для пересадки. Высаженные осенью молодые растения испытывают меньший стресс от высоких температур воздуха и засухи.

Поскольку цель приобретения и возделывания саженцев - получение плодов и ягод с урожайностью и характеристиками, свойственными заявленному сорту, рекомендуется подбирать сорт до похода на ярмарку по описанию, указанному в Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию, по адресу: https://reestr.gossortrf.ru//.

Как скоро получится собрать урожай, зависит от качества саженца. Сведения о биометрических показателях партии саженцев указаны на обратной стороне сертификатов.

Подтверждение качества саженца сертификатами (или копиями, заверенными экспертной организацией) и маркировкой - обязанность продавца.

На все вопросы, возникающие при выборе и приобретении семян и саженцев, помогут найти ответ сотрудники Управления Россельхознадзора по Омской области по адресу: г.Омск,ул.Степная,220, к. 215, тел.(3812) 53-05-46.