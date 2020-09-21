Судно из Омска потерпело крушение на Оби

По свидетельствам очевидцев, судно едва успели спасти от потопления. Фото: Ямал-регион

Как стало известно, речной тягач из Омска потерпел крушение но реке Обь рядом с островом Карантинский в Ямало-Ненцком автономном округа. Судно получило серьезную пробоину по правому борту и вода хлынула в машинный отсек, сообщают "Ямал-регион". На помощь к речникам отправился водолазный борт с 4 бойцами "Ямалспаса".

Для откачки воды из машинного отделения матросам понадобились мотопомпы. По заявлениям очевидцев, тягач едва успели вытащить на берег. Сейчас спасательные работы на судне уже закончены. Пострадавших на тягаче, который принадлежит ПАО "Иртышское пароходство" нет, был ли у них какой-нибудь груз тоже пока не ясно.