В Омске студента чуть не сожгли из-за цвета волос

Полиция оперативно задержала дебошира. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пугающий случай произошел в Омске накануне вечером. 18-летний студент зашел на работу к другу в местный ломбард. Пока приятель заканчивал работу, парень остался в зале, чтобы дождаться его. В это время в помещение вошел пьяный мужчина, который сразу же обратил внимание на студента. Больше всего ему не понравился внешний вид подростка, а больше всего окрашенные волосы.

Как сообщают в пресс-службе УМВД, 24-летний омич сначала угрожал подростку сожжением, даже достал зажигалку, а потом силой выволок парня на улицу, где сильно избил и забрал кошелек. После этого мужчина в ломбард уже не вернулся.

Сейчас личность дебошира установлена. Его задержали по месту жительства. На мужчину завели уголовное дело по статье грабеж, максимальное наказание по ней до 7 лет лишения свободы.