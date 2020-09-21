Омич угрожал топором водителям, которые не дали ему объехать пробку

Водитель решил радикально доказать свою правоту. Фото: ВКонтакте

Накануне вечером, на Сыропятском тракте, на выезде из города, образовалась внушительная пробка. Омичи были вынуждены стоять в ней около часа и нервное напряжение росло с каждой минутой. Не добавляли водителям спокойствия и те, кто решил объехать пробку по обочине.

Одному из таких водителей не стали уступать дорогу, и он вышел из машины с топором. На видео, которое опубликовали очевидцы в социальных сетях, мужчина выходит с топором в руках из машины с четким намерением наказать того, кто не стал уступать ему место в общем ряду.

Но другие водители быстро объяснили суровому омичу, что решать проблемы с помощью топора не лучшая идея. Под градом недовольных возгласов из соседних автомобилей он сел обратно и уехал.

- Неадекватный какой-то, - комментирует автор видео происходящее.