Грибник под Омском наткнулся на минометный снаряд

Снаряд уже начал ржаветь. Фото: Предоставлено Росгвардией

На необычную находку наткнулся грибник в Омском районе. Вместо грибов он нашел минометный снаряд. Боеприпас лежал в лесополосе. Снаряд был с явными следами коррозии, чем еще больше напугал грибника. Он сразу же сообщил о находке в полицию.

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии по Омской области, на место прибыли специалисты инженерно-технической группы ОМОН. Они пришли к выводу, что обнаруженная находка – это 82-миллиметровый минометный выстрел. Позже его уничтожиди на полигоне.

Добавим, что это уже не первый подобный случай. На минувшей неделе сотрудники ОМОН Росгвардии уничтожили два взрывоопасных предмета, найденных жителями Омска в разных районах региона.