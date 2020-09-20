Появилось фото омского губернатора, катающегося на велосипеде

Бурков принял участие в велозаезде. Фото: пресс-служба правительства Омской области

Губернатор Александр Бурков принял участие в заезде "ВелоОмск". В субботу утром сотни любителей этого спорта выехали на трассу от Соборной площади. Из-за этого центра Омска был перекрыт.

Александр Бурков тоже проехал всю дистанцию. И даже получил памятную медаль по итогам заезда.

- Каждый ехал по мере своих сил и своего желания. Главное сегодня, что «ВелоОмск» объединяет людей. Мы видим семьи, ребятишки, профессиональные спортсмены, все выходят, общаются друг с другом. Прекрасная осенняя погода, - отметил губернатор. - Можно любоваться пейзажем. Из-за пандемии у нас не было спортивной части, здесь фактически прогулка велосипедная. Важно, что сегодня на велосипед сели во всех городах страны в рамках федерального проекта.