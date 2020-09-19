Омский врач судится за свою репутации из-за операции, сделанной позже на 4 минуты

Пациента экстренно привезли на скорой. Фото: Татьяна ЭЙХМАН

Необычный иск разбирают в омском суде. Там врач судится с одной из больниц. А все из-за четырех минут. Заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения БСМП №1 Иван Воронцов сделал операцию позже, чем это предусмотрено нормативами. И руководство решило наказать медика за это.

При этом врач спас жизнь пожилому пациенту с ишемией и острым инфарктом. Перед операцией Воронцов созвал консилиум, на котором обсуждалась история болезни и случай больного. Тем не менее, руководство БСМП №1 вынесло дисциплинарное взыскание опытному медику.

– К истцу применено дисциплинарное взыскание в виде выговора за задержку по времени при оказании медицинской помощи пациенту. По версии проверяющих, истцом была допущена необоснованная задержка проведения срочного без объективных на то причин, также было указано на нарушение этико-диентологических норм при общении с коллегами, – сообщает пресс-служба Кировского районного суда.

Сам же врач в суде доказывал, что главное - жизнь и здоровье пациента, а не усредненные стандарты. И суд первой инстанции встал на его сторону, после чего больница подала апелляцию в Областной суд. Доктор намерен до последнего бороться за свою репутацию.