Поиски пропавшего омского пенсионера с деменцией завершились трагедией

85-летний пенсионер погиб. Фото: vk.com

Пожилая семейная пара с деменцией потерялась в Омске еще 15 сентября. Зоя Логинова и Алексей Фоминский вышли из своего дома и оказались дезориентированы. Они не помнили, куда направлялись и не понимали, где находятся. В какой-то момент пенсионеры потеряли в городе и друг друга.

Сразу же начались поиски пожилой пары. Зою Логинову нашли уже на следующий день - она вышла к одной из школ, сотрудники которой и вызвали полицию. А вот дедушки все еще нигде не было. Появились сведения, что его видели в районе 3-го Разъезда - уставший Алексей Фоминский сидел и отдыхал на бордюре. Поисковики начали отрабатывать весь этот район - от улицы Лизы Чайкиной до конца улицы 10 Лет Октября.

Поиски пенсионера с деменцией осложнялись тем, что в этом районе минимум камер наблюдения. Обзвон больниц ничего не дал. И вот появились печальные новости из полиции. 18 сентября вечером тело Алексея Фоминского нашли в пешеходной зоне рядом с улицей Лизы Чайкиной. Поисковики недоумевают, почему никто из омичей не сообщил, что видел дедушку. Весь этот район был увешан ориентировками с фотографиями пенсионера. Более того, поисковики предполагают, что дедушку обокрали.

- Есть основания предполагать, что во время трехдневных блужданий у нашего дедушки пропала определенная сумма денег, которую он всегда носил с собой, - пишет один из поисковиков.