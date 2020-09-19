В Омской области от коронавируса умерли трое пациентов

Коронавирус продолжает уносить жизни омичей. Фото: пресс-служба правительства Омской области

Появились свежие данные о числе заболевших коронавирусом в Омской области. За минувшие сутки заразились еще 52 человека. Таким образом, с начала пандемии положительные тесты выявили уже у 10 140 омичей. Выздоровели за сутки 65 пациентов. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Продолжает расти и смертность. За минувшие 24 часа от COVID-19 скончались еще трое пациентов. Всего от коронавируса в Омской области за все время умер 261 человек.

Как сообщает омский минздрав, продолжают находиться под наблюдением медиков 772 человека, сняты с медицинского наблюдения 54 764 человека. За сутки проведено 3 789 тестов.