Моря пока не будет: в Омске отменили чартеры к морю

Все чартерные рейсы из Омска заграницу отменили. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Летний сезон уже подошел к концу, но погода еще благоприятствует отдыху на курортах теплых стран. Вот только попасть на них омичи не смогут. Во всяком случае, прямиком из Омска. Все чартерные рейсы, которые планировали запустить из омского аэропорта в середине и конце сентября отменены.

Последние изменения в расписании омского аэропорта сообщают о том, что попасть на курорты омичи смогут только с пересадками в Ростове или Казани, несколько рейсов туде отправятся 26 сентября и 2 октября.

Регулярный рейс в столицу Казахстана Нур-Султан, пока остается отмененным до 24 октября.