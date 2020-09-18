В омской мэрии объяснили, почему поставили теплые остановки близко к киоскам на Ленина

В кофейню можно попасть только по узкому тоннелю между остановками. Фото: ВКонтакте

Накануне в Омске начали установку теплых остановок на Театральной площади на улице Ленина. Омичей возмутило место установки новых павильонов. Их поставили вплотную к уже существующим, в которых располагаются кофейня, пекарня и салон сотовой связи. После установки ТОКов, попасть в них можно только по узкому проходу, который остался между остановками.

В администрации города после массовых жалоб омичей и публикаций в СМИ состоялось оперативное совещание. О его итогах сообщила пресс-служба администрации Омска.

- Остановка установлен с согласования специалистов Центрального округа, по договорённости с предпринимателями, занимающими соседний киоск. В ближайшее время у предпринимателя заканчивается аренда и он планирует переезд в помещение ТОКа. После окончания аренды старая остановка будет демонтирована.

Старые киоски планируют полностью разобрать. Фото: ВКонтакте

Также в мэрии отметили, что договоры аренды у других заведений на остановке "Театральная площадь" заканчиваются в ноябре 2020, январе, феврале и марте 2021 года. После того, как съедет последний арендатор, старые помещения планируют полностью снести. Также в мэрии попросили прощения за доставленные неудобства.

- Приносим свои извинения за доставленные неудобства в ходе благоустроительных работ, - извинились в ведомстве перед омичами.