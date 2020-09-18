В Омске обещают ночные заморозки до -5 градусов

Ожидается дождливая погода. Фото: Артем КИЛЬКИН

Серьезное похолодание надвигается на Омск. Ранее синоптики сообщали, что в регион в ближайшее время придет антициклон, которые и приведет к резкому ухудшению погоды. Холоднее всего будет на Севере Омской области. Там в ближайшую ночь ожидаются заморозки местами до ...-5 градусов. О похолодании жителей предупредили и в МЧС.

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ночь на 19 сентября местами по Омской области температура понизится до от 0 до -5 градусов. Зато теплыми выдадутся выходные в Омске. Синоптики обещают, что 19 и 20 сентября будет +18...+20. Однако на следующей неделе, погода резко ухудшится.

Однако отопление в жилых домах только начнут давать на следующей неделе. Омичи уже сейчас жалуются на то, что мерзнут в своих квартирах.