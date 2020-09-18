За падение у супермаркета омич отсудил 500 тысяч

Омичу пришлось лечиться полгода. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

Весной 2019 года омич, как обычно, приехал за продуктами в один из супермаркетов города. Он уже зашел в магазин, но поскользнулся у самого входа на металлическом пандусе, который установлен вдоль лестницы. Мужчина получил серьезную травму ноги. Лечение заняло около полугода.

Когда омич полностью поправился, обратился в суд к компании ООО "ТОРГСЕРВИС 55", которая занималась развитием магазина. Как сообщают в пресс-службе судебных приставов, Куйбышевский районный суд обязал компанию выплатить пострадавшему 544 тысячи рублей, куда вошли компенсация за моральный ущерб, утраченный заработок и штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке.