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На видео попал момент взрыва машины в Омске

Автомобиль взорвался на глазах у изумленных водителей
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Пламя чудом не задело гаражи.

Пламя чудом не задело гаражи.

Фото: ВКонтакте

На улице Волгоградская сегодня неожиданно прогремел взрыв. В объектив омича попал его момент. ВАЗ, припаркованный возле гаражей, сначала долго и густо дымился, а потом взорвался. Огненный столб поднялся на несколько метров вверх, сопровождался он характерным хлопком.

В комментариях омичи выражают соболезнования хозяину машины и в целом просто поражены произошедшим. Люди также отмечают, что видели всполохи пламени и слышали хлопок на значительном удалении от места происшествия. Пламя чудом не задело гаражи. Могли пострадать и другие автомобили.