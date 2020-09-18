На видео попал момент взрыва машины в Омске

Пламя чудом не задело гаражи. Фото: ВКонтакте

На улице Волгоградская сегодня неожиданно прогремел взрыв. В объектив омича попал его момент. ВАЗ, припаркованный возле гаражей, сначала долго и густо дымился, а потом взорвался. Огненный столб поднялся на несколько метров вверх, сопровождался он характерным хлопком.

В комментариях омичи выражают соболезнования хозяину машины и в целом просто поражены произошедшим. Люди также отмечают, что видели всполохи пламени и слышали хлопок на значительном удалении от места происшествия. Пламя чудом не задело гаражи. Могли пострадать и другие автомобили.