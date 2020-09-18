В омскую горбольницу № 17 вместо Анны Лисичкиной назначили нового главврача

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Напомним, предыдущего главврача горбольницы № 17 Михаила Рябуху отправили в отставку после скандала, случившегося этим летом. Из медучреждения выписали всех паллиативных пациентов, чтобы освободить вместо под ковидные палаты. Родные тяжелобольных людей, которые не могли попасть в стационар, забили тревогу. 3 июля с Михаилом Рябухой не продлили трудовой договор.

Временно занять этот пост, совмещая его с руководством ГБ-11 пришлось, Анне Лисичкиной. И вот сейчас в ГБ-17, наконец, нашли нового главврача. Приказом главы областного минздрава Ирины Солдатовой на это место назначена Марина Костенко.

СПРАВКА:

Марина Костенко доктор медицинских наук. В 2014–2017 годах работала заместителем министра здравоохранения Омской области. После этого – главврачом городской поликлиники № 8. В 2018 году выдвигалась на пост ректора ОмГМУ.