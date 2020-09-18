Рыбинский маньяк, убивший двух детей из Омска, попал на видео

На видео попал мужчина в одежде, похожей на ту, что была у Виталия Молчанова.

Предполагаемый убийца двух маленьких девочек из Омска в Рэбинске попал в объектив камер видеонаблюдения. В распоряжение органов внутренних дел по Ярославской области попала запись, где видно, что человек внешне похожий на разыскиваемого Виталия Молчанова, выходит из подъезда многоквартирного дома, где он проживал со своей новой избранницей из Омска и двумя ее дочерьми.

На кадрах видно, что мужчина абсолютно спокоен, не нервничает. Он постоял немного у подъезда, поправил одежду и быстрым шагом отправился прочь. При себе мужчины не было ни сумки, ни рюкзака, он покинул квартиру налегке.

Напомним, Виталия Молчанова разыскивают за убийство двух малолетних сестер, которые переехали к нему жить вместе с матерью из Омска. Мужчина уже был неоднократно судим.