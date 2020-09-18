Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Омич вырвал бампер на машине, чтобы не отправиться на штрафстоянку

Теперь на водителя завели стразу три административных дела
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий
Омич пытался избежать попадания машины на штрафстоянку, лишившись бампера.

Омич пытался избежать попадания машины на штрафстоянку, лишившись бампера.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Ночью сотрудники полиции задержали водителя "Хонды Аккорд" за выезд на встречку. Им оказался 25-летний нетрезвый омич. Он вел себя относительно спокойно, пока сотрудники ДПС не вызвали эвакуатор, чтобы доставить автомобиль на штрафстоянку.

Тогда нарушитель стал буянить, угрожать водителю эвакуатора и требовать отцепить его автомобиль. Водитель отказался выполнять грубые просьбы. Тогда лиха сел за руль съехал с эвакуатора, сломал его детали и вырвал бампер собственной машины.

Его задержали в одном из дворов на бульваре Архитекторов, когда молодой человек пытался снять транспортировочные колеса, которые увез с собой.

В пресс-службе полиции сообщают, что на водителя было составлено два административных протокола за нарушение ПДД и вождение в нетрезвом виде, после его повтороного задержания нарушителю грозит уголовное дело за умышленное повреждение чужого имущества.