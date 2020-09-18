Омич вырвал бампер на машине, чтобы не отправиться на штрафстоянку

Омич пытался избежать попадания машины на штрафстоянку, лишившись бампера. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Ночью сотрудники полиции задержали водителя "Хонды Аккорд" за выезд на встречку. Им оказался 25-летний нетрезвый омич. Он вел себя относительно спокойно, пока сотрудники ДПС не вызвали эвакуатор, чтобы доставить автомобиль на штрафстоянку.

Тогда нарушитель стал буянить, угрожать водителю эвакуатора и требовать отцепить его автомобиль. Водитель отказался выполнять грубые просьбы. Тогда лиха сел за руль съехал с эвакуатора, сломал его детали и вырвал бампер собственной машины.

Его задержали в одном из дворов на бульваре Архитекторов, когда молодой человек пытался снять транспортировочные колеса, которые увез с собой.

В пресс-службе полиции сообщают, что на водителя было составлено два административных протокола за нарушение ПДД и вождение в нетрезвом виде, после его повтороного задержания нарушителю грозит уголовное дело за умышленное повреждение чужого имущества.