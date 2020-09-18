На видео попал страшный пожар под Омском, где погибли пять свиней и 600 кур

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Мощный пожар случился вечером 17 сентября в Омском районе. Там загорелись производственные помещения. На улице Юбилейной в селе Надеждино загорелись цех по обработке шерсти и изготовления обуви с пристроенной к нему кочегаркой, а также гаражный бокс, шиномонтаж, помещения для содержания животных и для персонала. У здания со стороны цеха был припаркован автомобиль, который полностью выгорел.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

- К месту вызова было направлено 7 единиц техники и 23 человека личного состава, - рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС по Омской области. - На момент прибытия первого подразделения здание горело изнутри, огонь полностью охватил кровлю. Была угроза перехода огня на соседнее здание склада, жилой сектор и надворные постройки. В результате пожара повреждены помещения и имущество на общей площади 800 кв. м. Погибло 5 свиней и 600 кур.

Благодаря действиям сотрудников МЧС спасены материальные ценности. Они не допустили перехода огня на соседнее здание склада, жилые дома, домашнее имущество и надворные постройки.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области