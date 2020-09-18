Главный омский дорожник Казимиров рассказал, зачем его подчиненные укладывали асфальт в дождь

Фото: vk.com/aomsk

Жители Омска в очередной стали свидетелями ремонта дороги в дождь. Все происходящее в районе улицы Волочаевской они сняли на видео и выложили в социальные сети. На этот раз сотрудники муниципального УДХиБ вывалили гору свежего асфальта прямо в большую лужу.

– Одним выстрелом двух зайцев убили: и лужи нет, и асфальт новый, – шутят под этим сообщением комментаторы.

Директор Управления дорожного хозяйства и благоустройства Владимир Казимиров прокомментировал ситуацию и пообещал наказать виновных.

– После прекращения осадков участок не был прометен для разгона воды и асфальтобетон частично попал на участки, где наблюдается застой воды. В связи с зафиксированным фактом нарушения технологии на предприятии будет проведено служебное расследование, по итогам которого будут приниматься дальнейшие меры, – сообщили в ведомстве.