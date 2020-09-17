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Общество

В Омской области от коронавируса скончались три человека

За сутки зафиксировали 48 новых заражений
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Уже несколько дней количество новых заражений не превышает 50 случаев за сутки.

Уже несколько дней количество новых заражений не превышает 50 случаев за сутки.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Омский минздрав обнародовал последние данные по наблюдениям за коронавирусом. В Омской области за последние сутки выявили 48 новых зараженных, общее число с начала пандемии составило 10 088 человек.

Общее количество выздоровевших в регионе достигло 8 375, за последние сутки справились с болезнью 64 пациента.

К сожалению, опершатб по борьбе с коронавирусом зафиксировал 3 летальных исхода. Список погибших от новой инфекции теперь составляет 258 фамилий.

Картина распространения COVID-19 по области выглядит так: Омск – 38, Омский район – 2, по одному новому случаю заражения в Большереченском, Калачинском, Саргатском, Любинском, Знаменском, Черлакском, Колосовском, Исилькульском районах.