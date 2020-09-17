В Омске установили теплые остановки, которые перегородили вход в кофейню

Остановки устанавливают вплотную к старым павильонам. Фото: ВКонтакте

Сегодня в центре Омска начали устанавливать теплые остановки на улице Карла Маркса на остановке Театральная площадь. Работы начались неожиданно и продвигались ударными темпами. Поставили уже два павильона и расчистили место для еще нескольких.

Для установки подготовили длинный участок земли. Фото: ВКонтакте

Омичи шокированы тем, как устанавливают остановки и на этот раз претензии у горожан даже не к качеству выполнения работ. Новые павильоны установили практически вплотную к торговым точкам и кафе, которые работали на остановке.

Строительная техника заняла почти всю остановку, люди вынуждены стоять у самой обочины. Фото: ВКонтакте

На фотографиях, которыми омичи делятся в соцсетях отчетливо видно, что зайти остановка упирается в ступеньки, ведущие в популярную кофейню. А попасть в пекарню или салон сотовой связи будет крайне затруднительно, ведь они находятся в глубине тоннеля, образованного старыми и новыми павильонами.

В комментариях к посту с фотографиями омичи недоумевают, зачем их поставили в самом центре города, где с потоком транспорта нет проблем и практически всегда можно уехать. Более полезными они были бы ближе к окраинам, где ждать транспорт приходится дольше.

- Зато в порт Артуре и старом Кировске по одной остановке. Зачем там эта остановка? - отмечают омичи.

- Надеюсь, что на той же остановке, только через дорогу, не будут устанавливать эти павильоны, - надеются омичи. Действительно, на остановке общественного транспорта через дорогу павильоны займут весь тротуар.