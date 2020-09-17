Полиция оцепила здания мэрии и суда в Омске

Людей срочно эвакуировали из нескольких административных зданий в Омске.

Сегодня утром омичи увидели оцеплени около нескольких административных зданий в городе. Известно о том, что полиция проверяет здание городской администрации, октябрьского суда и автовокзала. В помещения никого не пускают, на местах находятся сотрудники полиции.

В пресс-службе УМВД сообщают, что проверка проводится в установленном порядке и о ее причинах и итогах можно будет говорить только после окончания всех работ. Пока же предполагают, что причиной оцепления и эвакуации стало очередное сообщение о возможном минировании.