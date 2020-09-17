Птичий грипп обнаружили в еще одном районе Омской области

Заболевание продолжают фиксировать в разных районах области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Птичий грипп начал свое шествие по Омской области в конце лета и захватил 15 районов. Серьезно пострадала и Иртышская птицефабрика, где пришлось уничтожить более 1,5 миллиона кур, чтобы не допустить распространения заражения.

Сегодня стало известно об обнаружении заболевания в еще одном районе, на этот раз Марьяновском. На одном из частных подворий зафиксировали падеж пернатых. Указом губернатора Омской области на территории села Марьяновского района, где обнаружили грипп, ввели карантин, предусматривающий все стандартные действия. Больную птицу уничтожат, а с территории района нельзя будет вывозить мясо и другие продукты птицеводства.