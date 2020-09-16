Омич украл 117 тонн асфальта, чтобы отремонтировать дорогу у дома

Рабочих, которые помогали вывозить асфальт, мужчина заверил, что все законно. Фото: Влад КОМЯКОВ

На участке дороги Р-254 "Иртыш", где проходят ремонтные работы, не досчитались 117 тонн асфальтового гранулянта. Это вторсырье, которое остается после укладки основного слоя асфальтового покрытия и может быть использовано в хозяйственных нуждах.

В его пропаже оказался виновен 30-летний мастер дорожно-строительного управления. Как рассказали в пресс-службе УМВД, мужчина, пользуясь служебным положением, приказал водителям грузовиков, работавшим на этом участке дороги перевезти гранулянт к гаражам своего друга в Калачинске. Он заверил водителей, что действуют они на совершенно закнных основаниях.

Подозреваемый признал свою вину и рассказал, что хотел уложить асфальт на придомовой территории. На мужчину завели уголовное дело по статье "присвоение или растрата".