В Омской области за сутки от коронавируса умерло 3 человека

Количество новых зараженных уменьшается, но география распространения болезни увеличивается. Фото: Артем КИЛЬКИН

Министерство здравоохранения Омской области продолжает вести статистику по распространению коронавируа в регионе. По последним данным ведомства за прошедшие сутки зафиксировано всего 34 случая заражения. Всего с начала пандемии заразились новым вирусом 10 040 человек.

Выздоровели в два раза больше людей, минздрав сообщает о 65 пациентах. Всего с начала пандемии удалось вылечить 8 311 человек.

К сожалению, число летальных случаев также продолжает увеличиваться, за а сутки скончались 3 человека. В общем от коронавируса в регионе погибли 255 человек.

География распространения вируса расширилась. Новые заражения зафиксировали в 12 районах, среди них Омск – 15, Москаленский район – 4, Колосовский район – 3, Муромцевский, Омский районы – по 2, по одному случаю заражения коронавирусной инфекцией в Марьяновском, Знаменском, Усть-Ишимском, Горьковском, Калачинском, Исилькульском, Черлакском, Азовском районах области.