Дорогу за миллиард на Левобережье в Омске достроят через месяц

Дорога готова у на 80%, для завершения работ нужно около месяца. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Строительство дороги-дублера на Левом берегу не раз вызывало недовольство омичей. Горожане высказывали много претензий к организации движения во время строительства и качества самой будущей дороги. Строительство длится уже год и некоторое время назад омичи выражали беспокойство его медленными темпами.

- 3-я Островская — тяжелый объект, ключевой. Проект был старый, пришлось вносить коррективы. Сетей там было много. Работа огромная проделана. Благодаря заказчику и подрядчику нижний слой почти доделан, остался верхний слой. Месяц- полтора со всеми знаками объект будет готов. Физическое исполнение на объекте 80%, касса — порядка 55% исполнение. Общая сумма проекта — более 940 миллионов, - рассказал глава министерства строительства Омской области Антон Заев.

Новая дорога будет длинной 4 километра и с разной шириной полос от 2 до 6. Заев упомянул, что на некоторых участках может быть организовано реверсивное движение.