«Матерился и приставал к стюардессам» Омича осудили за хулиганство на борту самолета

Авиадебошира приговорили к обязательным работам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омич возвращался домой из Москры самолетом в июне этого года. Он, видимо, волновался перд полетом, поэтому крепко выпил. Несмотря на это, пассажира пустили на борт, где он стал буянить. Мужчину не могли успокоить весь перелет.

– 52-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения на протяжении перелета неоднократно выражался нецензурной бранью и пытался применить физическую силу в отношении пассажиров и бортпроводников, чем создавал угрозу безопасности полета, – сообщили в пресс-службе ЛУ МВД России по СФО.

Теперь омичу предстоит провести 400 часов на обязательных работах. Именно такую меру наказания избрал ему Кировский районный суд, рассмотрев материалы дела.