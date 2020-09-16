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«Матерился и приставал к стюардессам» Омича осудили за хулиганство на борту самолета

Мужчине уже вынесли приговор
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Авиадебошира приговорили к обязательным работам.

Авиадебошира приговорили к обязательным работам.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омич возвращался домой из Москры самолетом в июне этого года. Он, видимо, волновался перд полетом, поэтому крепко выпил. Несмотря на это, пассажира пустили на борт, где он стал буянить. Мужчину не могли успокоить весь перелет.

– 52-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения на протяжении перелета неоднократно выражался нецензурной бранью и пытался применить физическую силу в отношении пассажиров и бортпроводников, чем создавал угрозу безопасности полета, – сообщили в пресс-службе ЛУ МВД России по СФО.

Теперь омичу предстоит провести 400 часов на обязательных работах. Именно такую меру наказания избрал ему Кировский районный суд, рассмотрев материалы дела.