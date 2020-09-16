АО «Омск РТС» начинает подключение к теплу объектов социальной сферы

здравоохранения составила 94%. По заявке департамента образования Администрации города Омска и министерства здравоохранения Омской области АО «Омск РТС» готово к подключению данных объектов.

Первым объектом, подключенным 15 сентября, стала хоккейная академия «Авангард».

- Компания всегда ведёт подготовку к отопительному сезону заблаговременно. Особое внимание уделяется объектам социальной сферы. В ближайшие дни стартует подключение детских садов и школ. После получения наряда технический персонал учреждений может производить включение системы теплопотребления. Сети АО «Омск РТС» находятся в режиме циркуляции, - отметил генеральный директор АО «Омск РТС» Владимир Дмитриев.