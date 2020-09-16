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АО «Омск РТС» начинает подключение к теплу объектов социальной сферы

Уже не первый год подключение социальных объектов в Омске производится значительно раньше официального начала отопительного сезона. Главное условие - это техническая готовность учреждения.
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здравоохранения составила 94%. По заявке департамента образования Администрации города Омска и министерства здравоохранения Омской области АО «Омск РТС» готово к подключению данных объектов.

Первым объектом, подключенным 15 сентября, стала хоккейная академия «Авангард».

- Компания всегда ведёт подготовку к отопительному сезону заблаговременно. Особое внимание уделяется объектам социальной сферы. В ближайшие дни стартует подключение детских садов и школ. После получения наряда технический персонал учреждений может производить включение системы теплопотребления. Сети АО «Омск РТС» находятся в режиме циркуляции, - отметил генеральный директор АО «Омск РТС» Владимир Дмитриев.

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