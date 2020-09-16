В Омске начали подключать к теплу детские сады и школы

В ближайшее время тепло придет в детские сады и школы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Несмотря на относительно теплую погоду, державшуюся в Омске последние несколько дней, в помещениях уже не так комфортно, как летом. Официально отопительный сезон должен начаться, когда 5 дней подряд среднесуточная температура не будет превышать +8 градусов. Но это произойдет не скоро, синоптики обещают потепление в конце недели.

В пресс-службе "Омск РТС" сообщили, что по просьбе департамента образования и министерства здравоохранения Омской области готовы подавать тепло в детские сады, школы и больницы.

- В ближайшие дни стартует подключение детских садов и школ. После получения наряда технический персонал учреждений может производить включение системы теплопотребления, - отметил генеральный директор АО «Омск РТС» Владимир Дмитриев