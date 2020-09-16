Из медакадемии в Омске эвакуировали сотни студентов

В медицинской Академии пришлось экстренно прервать занятия. Фото: скриншот видео. Фото: ВКонтакте

Омичи сегодня утром заметили, что у корпуса медицинской академии на улице Ленина скопилось множество студентов и преподавателей. Сотни людей, некоторые в медицинских халатах, стояла на улице перед входом. Рядом заметили машину МЧС.

В пресс-службе МЧС по Омской области подтвердили, что из здания пришлось экстренно эвакуировать всех обучающихся. Там сработала пожарная сигнализация. Более подробно пока ничего не известно.

На кадрах, снятых очевидцами, никаких признаков возгорания не заметно, но ясно видно, что рядом с корпусом припаркована пожарная машина.