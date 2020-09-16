Омских водителей за нарушение масочного режима начали штрафовать уже по камерам

В основном это касается водителей такси и маршруток Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В Омске продолжается борьба с нарушителями масочного режима. Напомним, его ввели еще 1 мая. Средства индивидуальной защиты обязательным в общественных местах - в магазинах, аптеках и транспорте. Это же правило касается и водителей такси и маршруток с автобусами. Но не все хотят носить маски. С нарушителями начали уже бороться с помощью камер наблюдения.

За последнюю неделю протоколы получили 15 водителей. Они будут оштрафованы. А, как сообщают в соцсетях, за отсутствие масок некоторые службы такси начали отключать водителей от своих агрегаторов.

- Основная масса нарушителей — это водители маршруток и такси. Осуществляется контроль с помощью камер АПК «Безопасный город», - прокомментировал начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами министерства региональной безопасности Юрий Чистяков.