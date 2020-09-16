В пяти омских школах закрыли классы из-за вспышки коронавируса

Пять омских школ закрыли из-за вспышки коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как и ожидалось, с началом учебного года в некоторых школах выявлена вспышка коронавируса. Из-за этого закрыты несколько классов на карантин. Помимо этого отмечен рост респираторных заболеваний среди детей.

- В пяти образовательных организациях по причине выявления новой коронавирусной инфекции на карантин закрыты отдельные классы (Юрьевская школа Кормиловского района, Петровская школа Тевризского района, школы № 133, 135 и гимназия № 43 г. Омска). Отдельные классы закрыты на карантин по ОРВИ в 40 образовательных организациях региона, - сообщили в пресс-службе омского министерства образования.

Также из-за найденных больных коронавирусом полностью закрыт на карантин детсад №245.